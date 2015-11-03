Суд вперше заслухав свідчення потерпілих у справі проти Кернеса

Олександр Кутятін і Сергій Ряполов, які, за версією слідства, у січні 2014 року були викрадені охороною мера Харкова і піддалися тортурам й побиттю, розповіли про деталі події, передає DT.ua.

"Ряполову завдав удар Геннадій Кернес. Після удару у Сергія пішла кров з носа. Кернес пригрозив розправою, якщо він забруднить ковролін", − заявив у суді потерпілий Кутятін.

Засідання тривало три години. Крім допиту потерпілих суд розглядав скарги захисту Кернеса, яка, зокрема, вимагала присутності на засіданні всіх 19 прокурорів, які ведуть кримінальне провадження. Суд відхилив клопотання адвокатів харківського мера.

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Крім цього, Кернес продовжує наполягати на участі в судових засіданнях міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Прокуратура і потерпілі вважають клопотання захисту Кернеса необґрунтованими і підозрюють адвокатів у навмисному затягуванні судового процесу.

"Переливали з пустого в порожнє, в результаті чого ми втратили більше двох годин", − підкреслив прокурор Олександр Ганілов.

Потерпілі, в свою чергу, налаштовані рішуче і мають намір брати участь у судових засіданнях до логічного завершення процесу.

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"Я готовий і два-три роки їздити на засідання, давати показання і відповідати на запитання", − зазначив потерпілий Ряполов.

Раніше УНІАН повідомляв, що харківському міському голові Геннадію Кернесу та його охоронцям оголосили обвинувачення.