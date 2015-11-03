Порошенко і Юнкер скоординували позиції щодо безвізового режиму для України

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це йшлося під час телефонної розмови президентів.

Глава держави привітав Юнкера з першою річницею діяльності нового складу Єврокомісії та високо оцінив її постійну та всебічну підтримку України.

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Порошенко наголосив, що перемога демократичних та проукраїнських сил на місцевих виборах 25 жовтня відкриває можливості для прискорення процесу реформ, в першу чергу, у сфері антикорупційної політики.

Президенти обговорили зусилля української влади у створенні інституційних та законодавчих рамок боротьби з корупцією, що є особливо важливим у контексті забезпечення прогресу у питанні запровадження безвізового режиму для громадян України, а також виконання зобов’язань України щодо отримання макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу.

У зв’язку з цим було домовлено про організацію ближчим часом візиту в Україну комісара ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріса Аврамопулоса.

Президенти позитивно відзначили завершення процедур ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Чеській Республіці та Республіці Кіпр.

У контексті започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року Порошенко і Юнкер обговорили подробиці візиту до України 12-13 листопада Єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом.

Порошенко поінформував Юнкера про розвиток ситуації на Донбасі та стан виконання Мінських домовленостей. Глава держави наголосив на виключній важливості збереження солідарності та єдності Європейського Союзу у питанні санкційного режиму щодо Росії та забезпечення відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія до 15 грудня 2015 р. планує оцінити виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.