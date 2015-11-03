Юнкер та Порошенко можуть зустрітися на полях Паризької конференції з клімату

Про це йшлося під час телефонної розмови, яка відбулася між двома президентами у вівторок, повідомив власному кореспонденту УНІАН речник Єврокомісії.

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"Президенти, ймовірно, знову зустрінуться в кулуарах Паризької конференції з клімату, де вони продовжать діалог", - зазначив він.

Як відомо, з 30 листопада та 11 грудня у Парижі пройде 21 сесія Конференції ООН в рамках Конвенції щодо зміни клімату (COP21/CMP11), більш відомої як "Париж 2015".

Речник ЄК зазначив, що телефонна розмова президентів, яка відбулася у вівторок, є "частиною регулярного обговорення стану виконання Мінських домовленостей та здійснення процесу реформ в Україні".

"Президенти домовилися, що Україна повинна залишатися на шляху реформ і просуватися вперед, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, подальших реформ в галузі енергетики та судової влади", - повідомив він.

Крім цього, за словами представника ЄК, сторони обговорили подальші кроки, які Україна повинна зробити в процесі спрощення візового режиму у світлі подальших висновків Єврокомісії з цього приводу, які мають бути до кінця року.

"Нарешті, обидва підтвердили спільні зобов'язання щодо попереднього вступу в силу поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з 1 січня", - додав речник ЄК.