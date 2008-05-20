У КВУ кажуть, що київські студенти продали свої голоси вже по 3-4 рази

Комітет виборців України заявляє про те, що на сьогодні десятки тисяч голосів виборців Києва куплені представниками передвиборних штабів кількох політичних сил.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Правління КВУ Ігор ПОПОВ.

“Ми фіксуємо дуже багато скарг на те, що в Києві проходить підкуп виборців. Про те, що це явище є масовим, про те, що куплені вже десятки тисяч голосів”, - сказав він.

За словами І.ПОПОВА, КВУ прогнозує, що підкуп виборців триватиме і протягом останнього тижня перед виборами.

За даними КВУ, підкуп здійснюється від імені кількох політичних сил, Комітет має бланки, на яких “купівля” голосу оформлюється документально. При цьому різні політсили пропонують приблизно однакові суми за голос.

На думку І.ПОПОВА, така технологія є українською. Вона діє в країні близько 5 років.

“Раніше вона була успішною, і, за оцінками організаторів цих злочинів, близько половини людей, які отримували кошти, голосували за цю політичну силу”, - зазначив представник Комітету виборців. Однак І.ПОПОВ переконаний, що цього разу в Києві вона не спрацює.

“За нашими даними, студенти, які проживають у гуртожитках, продали свої голоси по 3-4 рази і чекають, коли до них прийдуть наступні покупці. Як на мене, вони й розвалять цю технологію, розуміючи, що контролювати неможливо”, - пояснив він.

Крім того, за словами І.ПОПОВА, згадана технологія не спрацює ще й тому, що купують голоси кілька політичних сил і загалом її “ефект” зводиться на нуль. “Тобто, отримають всі і потрошку”, - зазначив він.

Комітет виборців закликає громадян проголосувати “по совісті”, а якщо виборцеві хочеться отримати гроші, надавши як підтвердження зроблений мобільним телефоном знімок бюлетеня, КВУ радить скористатися прозорим целофаном, на якому поставити позначку напроти потрібного кандидата чи політсили, з якою домовлялися про “купівлю” голосу, і це зафіксувати на знімку. В самому ж бюлетені поставити позначку в тому рядку, який відповідає справжньому вибору громадянина.

КВУ також прогнозує явку виборців на дострокових виборах у Києві 55-60%.