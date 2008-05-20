Яценюк подякував Верховній Раді за ”високу довіру”

У Верховній Раді України поки що не зареєстровано проект постанови про обрання першого віце-спікера парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед закінченням пленарного засідання заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Питання про обрання заступників голови було внесено до порядку денного останнім, але оскільки відповідний проект постанови не зареєстрований, то ВР його не розглянула.

«Тому я вам щиро дякую за ту високу довіру, яку ви мені висловлюєте протягом останніх місяців», - сказав А.ЯЦЕНЮК, закриваючи пленарне засідання.