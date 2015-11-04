Скандал на суді: слідчий ГПУ відправив СМС з вимогою вручити Корбану підозру (фото)

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій викликав міліцію в Печерський районний суд Києва, щоб затримати слідчого ГПУ Євгена Скубу за підозрою у вчиненні злочину щодо намагання дати вказівку іншим слідчим вручити лідеру партії "УКРОП" Геннадію Корбану підозру у вчиненні злочину.

Депутат Купрій викликає міліцію. Прокурор в залі писав SMS, щоб Корбану вручили підозру.Слухання триває далі pic.twitter.com/SijVIuzX9P — Hromadske.TV (@HromadskeTV) November 4, 2015

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати, які присутні на засіданні суду з розгляду скарги захисту Корбана на його незаконне утримання під вартою, заявили, що слідчий ГПУ тільки що відправив СМС з вимогою вручити Корбану підозру.

Смотрите? Это же ад:((Милиция в прямом эфире уничтожает доказательства и освобождает преступника. Posted by Borys Filatov on Wednesday, 4 November 2015

Депутати зробили фотографію цієї СМС.

Адвокати наголосили, що Корбана не доставили на засідання суду. Такими діями, на переконання захисників, прокуратура вчинила грубе порушення.

Адвокати звернулися до суду зобов'язати прокуратуру доставити Корбана на засідання.

Як повідомляв, Печерський райсуд Києва щойно переніс на 5 листопада розгляд скарги захисту Корбана на утримання його під вартою.

Сторона обвинувачення заявила, що потребує часу для ознайомлення з цією скаргою.