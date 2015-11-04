Прокурора у справі Корбана доставлено у Шевченківський райвідділок – міліція

Про це заявив начальник київської міліції Олександр Терещук в ефірі телеканалу «112».

«Він (прокурор Олександр Голінченко - УНІАН) у Шевченківському райвідділку. Його не затримували», - сказав очільник столичної міліції.

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Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд переніс на 5 листопада розгляд скарги адвокатів Корбана щодо його незаконного затримання.

Це рішення обурило присутніх в суді народних депутатів, які заблокували прокурорів у залі суду. Зчинилася бійка. Депутати "УКРОПу" заявили, що помітили як прокурор Голінченко відправляв смс з вимогою вручити нову підозру Корбану.

Депутат Віталій Купрій викликав міліцію. До зали суду прибув наряд міліції.

Сам прокурор не коментує журналістам вказане смс.

Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.