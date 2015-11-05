Нормандська четвірка завтра погодить кроки із завершення конфлікту на Донбасі

Про це заявив прес-секретар міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Савсан Хеблі, передає радіо "Свобода". За його словами, предметом обговорення може стати питання відведення важкої зброї. За зразок для такого кроку може бути взяте успішне відведення малокаліберної артилерії та мінометів, додав речник.

"Угода про припинення вогню може дотримуватися тільки у разі, якщо ми досягнемо прогресу в політичному вирішенні конфлікту", – зазначив Савсан Хеблі, вказавши на ухвалення конституційної реформи в Україні та гарантування безперешкодного доступу спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всіх районів у регіоні конфлікту.

Угода про припинення вогню між урядовими військами та проросійськими терористами на Донбасі переважно дотримується вже понад два місяці – з початку вересня. Водночас спостерігачі фіксують поодинокі спалахи насильства.

Зокрема, українські військові заявили про 12 обстрілів своїх позицій з боку проросійських бойовиків у вечірні години 4 листопада і вночі 5 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада речник МЗС Мар'яна Беца заявила, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у зустрічі в нормандському форматі глав МЗС Франції, України, Росії та Німеччини 6 листопада в Берліні, ініційовану керівником німецького зовнішньополітичного відомства Франком-Вальтером Штайнмаєром.

За її словами, на зустрічі обговорюватиметься весь комплекс питань щодо виконання Мінських домовленостей про врегулювання ситуації на Донбасі.