Рада розгляне зміни щодо позбавлення держнагород та скорочення їх переліку (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, на цю тематику передбачається розгляд 4 законопроектів.

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Крім того, парламент розгляне ряд постанов, які стосуються рекомендацій парламентських слухань, зокрема щодо військово-медичної доктрини України, реформування охорони здоров'я в Україні.

Відповідно до регламенту, сьогодні з 10 до 11 - година запитань до уряду.

Станом на 10.07 засідання ВР не відкрито.