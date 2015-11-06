Рада розгляне зміни щодо позбавлення держнагород та скорочення їх переліку (наживо)
10:32, 06 листопада 2015Політика
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Сьогодні Верховна Рада планує розглянути зміни до законодавства в частині позбавлення державних нагород та скорочення їх переліку.
Рада розгляне зміни до законів про держнагороди / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, на цю тематику передбачається розгляд 4 законопроектів.
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Крім того, парламент розгляне ряд постанов, які стосуються рекомендацій парламентських слухань, зокрема щодо військово-медичної доктрини України, реформування охорони здоров'я в Україні.
Відповідно до регламенту, сьогодні з 10 до 11 - година запитань до уряду.
Станом на 10.07 засідання ВР не відкрито.
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