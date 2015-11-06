Перевибори Сватівської міськради і Новоайдарської райради відбудуться в грудні

Про це йдеться у повідомленні громадянської мережі ОПОРА.

Датою проведення виборів у Новоайдарську районну раду було визначено 20 грудня 2015 року. Даний факт спостерігачам ОПОРИ повідомила голова Новоайдарської районної ТВК Ірина Шопіна.

"Нашою комісією на засіданні було визначено дату проведення повторних виборів в райраду. Це буде 20 грудня. Дана дата була затверджена постановою", - сказала вона.

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Крім того, 27 грудня 2015 року буде проведено повторне голосування на виборах до Сватівської міської ради. Даний факт спостерігачам ОПОРИ підтвердила заступник голови Сватівської міської ТВК Ірина Борова.

"У нас уже визначено дату повторних виборів постановою. Відбудуться вони 27 грудня. На даний момент комісія закриває ряд організаційних питань з проведення чергових виборів та з 15 листопада приступаємо до підготовки і організації проведення повторних виборів в міськраду", - розповіла вона.