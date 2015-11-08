Портнов вимагає від української влади виключення зі списку осіб, які перебувають у розшуку

Колишній перший заступник глави адміністрації президента України Андрій Портнов вимагає від української влади виключення із списку осіб, які перебувають в розшуку.

Про це Портнов сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи рішення Суду ЄС, яким була задоволена його скарга на Раду ЄС за застосовані санкції.

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За словами політика, висувати чи ні додаткові вимоги, він вирішить пізніше.

«Це буде залежати від деяких факторів. Я публічно звернувся до української влади з вимогою протягом десяти днів виключити моє ім’я із списку осіб, які перебувають в розшуку... Я також звернувся до європейської влади, надіславши листа на ім’я Високого представника ЄС Федеріки Могеріні, в якому вказав, що в разі, якщо Рада ЄС офіційно вибачиться, то в такому разі я не ставитиму питання до ЄС», - сказав він.

Читайте повний текст ексклюзивного інтерв'ю Андрія Портнова для УНІАН.