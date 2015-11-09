Сьогодні Порошенко планує провести зустріч з керівниками парламентських фракцій
13:49, 09 листопада 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко планує сьогодні провести зустріч з керівниками фракцій Верховної Ради.
Президент України Петро Порошенко / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні зустрічі з представниками ЗМІ.
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"Сподіваюся, що сьогодні, під час моєї зустрічі з керівниками фракцій я донесу ту важливість тих кроків, які мають бути зроблені парламентом на поточному тижні", - сказав Порошенко.
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