Порошенко закликав Раду розглянути та підтримати законопроекти щодо безвізового режиму з ЄС

Про це він заявив під час зустрічі з керівниками політичних фракцій, які входять до складу Коаліції у Верховній Раді, повідомила прес-служба глави держави.

Порошенко нагадав, що з 13 обов’язкових законопроектів парламент ухвалив 4 і зауважив, що 9 листопада оціночна місія Євросоюзу має зробити свій звіт щодо виконання Україною своїх зобов’язань в рамках Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

Президент також поінформував голів фракцій про заплановану на завтра, 3 листопада, телефонну розмову з президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером щодо законопроектів по безвізовому режиму, антикорупційній прокуратурі та графіків виконання Україною своїх зобов’язань у цих питаннях.

Читайте такожПорошенко проведе телефонну розмову з президентом ЄК Юнкером з приводу безвізового режиму

Порошенко також закликав народних депутатів підтримати його законодавчу ініціативу щодо незастосування застави для злочинів, які пов’язані з корупційними діями, «щоб суди не мали можливості відпускати під заставу корупціонерів, хабарників і злочинців».

Президент також звернув увагу на резонансні кримінальні розслідування і повідомив, що вимагатиме, щоб усі вони відбувалися максимально прозоро.

В прес-службі зазначили, що в зустрічі також взяли участь голова Верховної Ради Володимир Гройсман та прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.