Яценюк хоче підвищити зарплати українським чиновникам за рахунок ЄС

16:39, 09 листопада 2015
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обговорив з Верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки - віце-президентом Європейської комісії Федерикою Могеріні можливість створення фонду для підвищення зарплат українським чиновникам.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

"Окремо під час розмови йшлося про заходи з підтримки внутрішніх реформ в Україні. Зокрема, обговорювалася ініціатива створення фонду для підвищення виплат українським чиновникам і держслужбовцям, про що нещодавно йшлося в листі Яценюка до президента Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру", - йдеться в повідомленні.

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На думку Яценюка, створення такого фонду - "один з важливих засобів подолання корупції в системі державної влади".

Також в ході зустрічі Яценюк високо оцінив інтенсивність і результативність співпраці уряду України та Європейської комісії з широкого кола політичних, економічних, фінансових, гуманітарних питань і питань безпеки спільного порядку денного. Особливу увагу глава українського уряду звернув на підготовку запланованого на грудень засідання в Брюсселі Ради асоціації Україна - ЄС, на якому відбудеться предметне обговорення всіх аспектів нинішньої взаємодії і планів на перспективу.

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Відзначаючи поступальний процес ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС європейськими партнерами, прем'єр-міністр України, однак, підкреслив важливість консолідації зусиль для її якнайшвидшого завершення.

Яценюк також підкреслив необхідність зміцнення єдності і солідарності ЄС у протидії викликам, які мають виразну антиєвропейську і антиукраїнську природу - від загроз і політичного шантажу з боку Росії до проектів економічної монополії і тиску на ЄС, як, наприклад, "Північний потік – 2", плани по створенню якого вже викликали категорично негативну відповідь як уряду України, так і глав багатьох європейських урядів - від Словаччини до країн Балтії.

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Крім того, як повідомляється, співрозмовники обговорили процес мирного врегулювання на сході України, актуальні питання економічних перетворень та законодавчої підтримки курсу європейської інтеграції нашої держави.

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