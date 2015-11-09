Яценюк хоче підвищити зарплати українським чиновникам за рахунок ЄС

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

"Окремо під час розмови йшлося про заходи з підтримки внутрішніх реформ в Україні. Зокрема, обговорювалася ініціатива створення фонду для підвищення виплат українським чиновникам і держслужбовцям, про що нещодавно йшлося в листі Яценюка до президента Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМогеріні: антикорупційна реформа є ключовою для довіри до України з боку міжнародних партнерів

На думку Яценюка, створення такого фонду - "один з важливих засобів подолання корупції в системі державної влади".

Також в ході зустрічі Яценюк високо оцінив інтенсивність і результативність співпраці уряду України та Європейської комісії з широкого кола політичних, економічних, фінансових, гуманітарних питань і питань безпеки спільного порядку денного. Особливу увагу глава українського уряду звернув на підготовку запланованого на грудень засідання в Брюсселі Ради асоціації Україна - ЄС, на якому відбудеться предметне обговорення всіх аспектів нинішньої взаємодії і планів на перспективу.

Читайте такожСитуація в Україні є однією з найпріоритетніших у порядку денному ЄС – Могеріні

Відзначаючи поступальний процес ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС європейськими партнерами, прем'єр-міністр України, однак, підкреслив важливість консолідації зусиль для її якнайшвидшого завершення.

Яценюк також підкреслив необхідність зміцнення єдності і солідарності ЄС у протидії викликам, які мають виразну антиєвропейську і антиукраїнську природу - від загроз і політичного шантажу з боку Росії до проектів економічної монополії і тиску на ЄС, як, наприклад, "Північний потік – 2", плани по створенню якого вже викликали категорично негативну відповідь як уряду України, так і глав багатьох європейських урядів - від Словаччини до країн Балтії.

Читайте такожМогеріні заявляє, що ще немає рішення, як заспокоїти РФ щодо ЗВТ України з ЄС

Крім того, як повідомляється, співрозмовники обговорили процес мирного врегулювання на сході України, актуальні питання економічних перетворень та законодавчої підтримки курсу європейської інтеграції нашої держави.