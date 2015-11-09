Понятими при проведенні слідчих дій стосовно Корбана були "строковики" із Запоріжжя – юрист

Напередодні незаконного затримання Геннадія Корбана у Дніпропетровську 31 жовтня, в якому були задіяні бійці спецпідрозділу «Альфа», співробітники СБУ були розквартировані в Запоріжжі на території 55-ї Окремої артилерійської бригади, звідки і взяли понятих для проведення слідчих дій.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook юрист, керівник Запорізької обласної організації УКРОПу Ярослав Гришин.

«31 жовтня рано-вранці, перед арештом Корбана, співробітники СБУ за наказом підняли 20 солдат-строковиків і відвезли із Запоріжжя в Дніпро як понятих», – повідомив Ярослав Гришин.

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Юрист зазначив, що солдати строкової служби апріорі не можуть бути залучені як поняті при проведенні слідчих дій, а тим паче – в іншій області. Він також підкреслив, що осіб, які дали дозвіл на вивезення солдат строкової служби, має бути встановлено і притягнуто до відповідальності.

Ярослав Гришин підкреслив, що це не єдине порушення в процесі затримання Геннадія Корбана.

«Сотні грубих порушень процесуальних вимог Європейської Конвенції про права людини та основних свобод, а також імперативних норм чинного КПК роблять безпідставними всі звинувачення стосовно Геннадія Корбана», – сказав Гришин.