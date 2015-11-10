У Челябінську судять хлопця, який розмалював Леніна в кольори українського прапора
11:22, 10 листопада 2015Політика
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Центральний районний суд Челябінська розгляне кримінальну справу проти хлопця, який розмалював пам'ятник Леніну в кольори українського прапора.
Челябінський бюст Леніна після фарбування / Фото КП
Як повідомили в прокуратурі російського регіону, 26-річного Івана Гільмутдінова звинувачують за ч. 1 ст. 214 КК РФ (вандалізм), пише Росбалт.
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За версією слідства, 6 квітня "обвинувачений, нехтуючи суспільними інтересами, усвідомлюючи, що псує споруду – пам'ятник, встановлений в. І. Леніну в сквері "Червоне поле", розмалював його фарбами синього і жовтого кольорів".
Повідомляється, що обвинувачений повністю визнав свою провину.
Як повідомляв УНІАН, бюст Леніна в Челябінську розфарбували в жовто-сині кольори в ніч на вівторок, 8 вересня.
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