Ухваливши кілька візових законів, нардепи пішли на перерву

Як передає кореспондент УНІАН, перерва була оголошена у зв'язку з тим, що народним депутатам не роздали порівняльні таблиці з поправками до законопроекту № 3040 “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”.

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Голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв почав доповідати у парламенті, але з місць народні депутати почали викрикувати про те, що в них немає тексту поправок. У відповідь Соболєв заявив, що в такій ситуації не можуть розглядатися ці поправки, оскільки вони не роздані народним депутатам.

Після цього голова Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив перерву до 13.00 для того, щоб були роздруковані порівняльні таблиці до законопроекту і роздані народним депутатам.