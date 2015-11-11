Бойовики планують запустити виробництво на Луганському патронному заводі - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

«Керівництво «ЛНР» має намір забезпечити виробництво на Луганському патронному заводі (м. Луганськ, вул. Поштова, 1М) великої партії набоїв для стрілецької зброї з підвищеною силою ураження», - йдеться в повідомленні.

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Планується частковий запуск устаткування підприємства (приблизно 1/3 від наявного), з метою спорядження набоїв калібру 5,45х39 (з використанням наявного запасу гільз) кулями з термозміцненою серцевиною (виріб №10) в кількості 5 млн. штук.

За даними групи, «керівництвом підприємства вживаються заходи щодо залучення фахівців з технології загартування серцевин куль, у тому числі тих, які мешкають на підконтрольній території Україні».