Бойовики планують запустити виробництво на Луганському патронному заводі - ІС
Бойовики мають намір забезпечити виробництво на Луганському патронному заводі великої партії набоїв з підвищеною силою ураження.
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».
«Керівництво «ЛНР» має намір забезпечити виробництво на Луганському патронному заводі (м. Луганськ, вул. Поштова, 1М) великої партії набоїв для стрілецької зброї з підвищеною силою ураження», - йдеться в повідомленні.
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Планується частковий запуск устаткування підприємства (приблизно 1/3 від наявного), з метою спорядження набоїв калібру 5,45х39 (з використанням наявного запасу гільз) кулями з термозміцненою серцевиною (виріб №10) в кількості 5 млн. штук.
За даними групи, «керівництвом підприємства вживаються заходи щодо залучення фахівців з технології загартування серцевин куль, у тому числі тих, які мешкають на підконтрольній території Україні».