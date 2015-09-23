МВС у жовтні проведе місячник добровільної здачі зброї

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС України.

"Добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби до органів внутрішніх справ України можна з 1 по 31 жовтня 2015 року. Громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності", - зазначили у відомстві.

У МВС також зазначили, что якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до ОВС мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому він має можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

Читайте такожУ Порошенка пояснили, чому досі не відповіли на петицію про вільне володіння зброєю

"Просимо врахувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України", - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, попередній місячник добровільної здачі зброї проводився у квітні цього року. За перші десять днів місячника громадяни принесли в міліцію понад 2 тис. одиниць вогнепальної зброї.