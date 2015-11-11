Тетерук заявляє, що до Кужель не допускають навіть слідчих

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

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За словами Тетерука, до Кужель не пускають «нікого - ні слідчих, ні Генеральну прокуратуру, ні старих друзів пані Кужель із нашої фракції («Народний фронт»)».

«Ми не знаємо, де вона лікується, хто її лікує, чи потребує вона, можливо, якоїсь допомоги», - зазначив він.

На запитання з приводу заяв фракції «Батьківщина», що він так і не вибачився перед Кужель, Тетерук відповів: «Це маніпуляція. Я вибачився перед пані Кужель в перший вечір на своїй сторінці у Facebook, і навіть після того, як вона (сторінка) була завірусована, я поновив свій статус, у якому все одно вибачаюсь персонально перед пані Кужель, і вчора в парламенті я також вибачився привселюдно. Я вважаю, що я навибачався вдосталь, і якщо вони не приймають вибачення, то це вже їхні проблеми».

Тетерук повідомив, що вчора не був на допиті у слідчих у зв'язку з напруженим засіданням парламенту, але не виключив, що сьогодні о 14:00 планує побувати у Генеральній прокуратурі.

У свою чергу голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак сказав, що сьогодні на 17:00 викликаний у цій справі на допит.

Як повідомляв УНІАН, фракція «Батьківщина» заявила, що 5 листопада Тетерук біля кабінету голови парламенту Володимира Гройсмана вдарив Кужель скляною пляшкою. За даними «Батьківщини», Кужель отримала струс мозку.

У свою чергу, Тетерук запевнив, що жодної агресії з його боку не було. За його словами, Кужель першою почала поводитися агресивно, «почала бити мене сумкою і, захищаючись, я відступив назад до стіни, і сталося зіткнення». Тетерук сказав, що готовий співпрацювати зі слідством щодо інциденту з Кужель. Він також наголосив, що не вважає інцидент з Кужель приводом для складання ним депутатських повноважень, як цього вимагає «Батьківщина».