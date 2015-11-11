Тетерук заявляє, що до Кужель не допускають навіть слідчих
Народний депутат Андрій Тетерук заявляє, що до народного депутата Олександри Кужель не допускають навіть слідчих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.
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За словами Тетерука, до Кужель не пускають «нікого - ні слідчих, ні Генеральну прокуратуру, ні старих друзів пані Кужель із нашої фракції («Народний фронт»)».
«Ми не знаємо, де вона лікується, хто її лікує, чи потребує вона, можливо, якоїсь допомоги», - зазначив він.
На запитання з приводу заяв фракції «Батьківщина», що він так і не вибачився перед Кужель, Тетерук відповів: «Це маніпуляція. Я вибачився перед пані Кужель в перший вечір на своїй сторінці у Facebook, і навіть після того, як вона (сторінка) була завірусована, я поновив свій статус, у якому все одно вибачаюсь персонально перед пані Кужель, і вчора в парламенті я також вибачився привселюдно. Я вважаю, що я навибачався вдосталь, і якщо вони не приймають вибачення, то це вже їхні проблеми».
Тетерук повідомив, що вчора не був на допиті у слідчих у зв'язку з напруженим засіданням парламенту, але не виключив, що сьогодні о 14:00 планує побувати у Генеральній прокуратурі.
У свою чергу голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак сказав, що сьогодні на 17:00 викликаний у цій справі на допит.
Як повідомляв УНІАН, фракція «Батьківщина» заявила, що 5 листопада Тетерук біля кабінету голови парламенту Володимира Гройсмана вдарив Кужель скляною пляшкою. За даними «Батьківщини», Кужель отримала струс мозку.
У свою чергу, Тетерук запевнив, що жодної агресії з його боку не було. За його словами, Кужель першою почала поводитися агресивно, «почала бити мене сумкою і, захищаючись, я відступив назад до стіни, і сталося зіткнення». Тетерук сказав, що готовий співпрацювати зі слідством щодо інциденту з Кужель. Він також наголосив, що не вважає інцидент з Кужель приводом для складання ним депутатських повноважень, як цього вимагає «Батьківщина».