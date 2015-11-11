Експерти США допоможуть Держприкордонслужбі покращити спостереження за обстановкою на морі

Про це, як передає кореспондент УНІАН, повідомив на брифінгу помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар відомства Олег Слободян.

За його словами, в Україну приїхала група інженерів Тихоокеанського центру повітряної і морської охорони США.

"У ході роботи американські експерти будуть оцінювати стан берегових систем і пунктів спостереження, технічних засобів, використовуваних прикордонним відомством, а також нададуть допомогу в розбудові національної мережі для прикордонного відомства та військово-морських сил ЗСУ", - сказав Слободян.

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За його словами, основне завдання групи полягає в наданні допомоги у побудові надійної бездротової мережі зв'язку і систем спостереження за надводною обстановкою. Зокрема, група інженерів допоможе в розробці моделі мереж РЛС та камер, що прикривають морську ділянку, і дадуть поради щодо зв'язку в ланці корабель - берег і варіанти передачі зібраних даних з кораблів в національну мережу.

Американська делегація відвідає пункти технічного спостереження на ділянках Одеського та Ізмаїльського прикордонних загонів, а також підрозділів на острові Зміїний.