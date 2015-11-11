ТСН спільно з КМІС проведе незалежний екзит-пол у день виборів

Опитування відбудеться у семи містах України: Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Івано-Франківську, Луцьку, Львові та Павлограді.

Головною метою проекту є забезпечення ефективного громадського контролю за чесністю виборчої процедури, а також отримання інформації про соціально-демографічну структуру електорату кандидатів.

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Під час опитування застосовуватиметься методика «таємного голосування», оскільки вона зменшує кількість відмов і суттєво підвищує надійність даних екзит-полу. Суть методики полягає в тому, що під час проведення опитування замість прямого запитання – «Скажіть, за кого Ви проголосували?» – респондент сам заповнює анкету, що починається із цього запитання. Крім цього, анкета міститиме запитання про стать, вікову групу, освіту, а також час ухвалення рішення, за кого голосувати. При цьому респондента проситимуть заповнити демографічні запитання анкети, але зазначать, що це не обов'язково.

Вибірка екзит-полу складатиметься із виборців, які проголосували на виборчих дільницях на території відповідного міста, та буде репрезентативною для кожного окремо узятого міста в цілому.

Перші попередні результати екзит-полу будуть оприлюднені ввечері 15 листопада на ТСН.ua та сайті КМІС, та будуть оновлюватись відповідно до темпів обробки даних опитування.