Мороз зібрався в Росію

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз має намір відвідати Росію для проведення переговорів з газового питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник прес-служби парламенту Вікторія ШВЕДОВА.

За її словами, О.МОРОЗ має намір відвідати Росію з делегацією у складі представників Кабінету Міністрів, зокрема, фахівців з питань економіки, і провести переговори відносно перспективи розвитку україно-російських відносин у газовій сфері.

За словами керівника прес-служби парламенту, О.МОРОЗ вважає, що відносини у газовій сфері мають відбуватися за схемою «Газпром – Нафтогаз» без посередників.