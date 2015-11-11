В "УКРОПі" заявили, що місцеві вибори дали партії квиток до вищої політичної ліги

Цьогорічні місцеві вибори дали партії «УКРОП» квиток до вищої політичної ліги.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив член політради партії «УКРОП», керівник секретаріату партії Денис Борисенко.

«Ці вибори дали нашій партії квиток до вищої політичної ліги, оскільки за результатами голосування в обласні ради, наша партія здобула 7,2% підтримки по всій країні. Це говорить про те, що ми вже є четвертою партією по країні і є парламентською партією. Цей результат дав нам можливість потіснити так званих важковаговиків - Радикальну партію, «Самопоміч», «Свободу». Це ті партії, які сьогодні представлені в парламенті, і наш результат перевищив їхній результат по країні», - сказав політик.

Читайте також"Укропівців" у Дніпропетровську залякують через sms (фото)

Він також наголосив на тому, що партії вдалось «зшити країну».

«Нам вдалось зшити країну. У нас немає такого, що ми десь набрали менше, десь більше. В цілому ми набрали рівномірно по країні. Таким чином, наш виборець є по всій країні. Це говорить про те, що ми своїми політичними цінностями, лозунгами об’єднуємо країну», - додав Борисенко.

Він зазначив, що 1740 представників «УКРОПу» стали депутатами обласних, районних, міських та районних у містах радах.

Найбільше депутатів у Дніпропетровській області – 374, Волинській – 165 та Львівській – 124.

«Ми представлені у 18 обласних радах по країні. Це говорить про те, що ми зайшли у більшість обласних рад, і наші представники будуть впливати на місцеву політику практично по всій країні», - додав він.

Також, за його словами, депутати від партії «УКРОП» будуть представлені у 197 міських радах, і загальна їхня кількість там становитиме 659 осіб та у 233 районних - 773 депутата.

Також на цих виборах на посади міських голів претендували 77 кандидатів від партії «УКРОП», з яких 6 перемогли ще у першому турі, а 4 вийшли у другий тур.

У свою чергу, член політради партії «УКРОП», керівник Київської міської організації партії Дмитро Сіманський наголосив на тому, що партія ставить перед собою амбітні цілі.

«Таке масове представництво наших депутатів та розширення лав партії робиться не заради того, щоб просто бути представленими у владі. Партія «УКРОП» як партія нового стилю, нового зразка, ставить перед собою амбітніші цілі. Нашою метою є нова якість української політики і не у тому сенсі, щоб переділити посади чи розсістись на хлібних місцях… Таких завдань перед нашими депутатами ми точно не ставимо. Ми ставимо інше завдання - забезпечити підзвітність діяльності влади громаді. Ми хочемо зробити так, щоб кожен депутат від «УКРОПу» став промоутером впливу громади на діяльність влади, щоб лише з урахуванням думки кожного громадянина цього населеного пункту ухвалювались будь-які рішення», - наголосив політик.

Сіманський також зазначив, що дуже важливим є залучення до співпраці з партією максимальної кількості людей, які не є її членами – представників громадських організацій, волонтерів, тощо.

«Ми хочемо стати таким собі каталізатором громадських рухів на місцях в кожному конкретному місті. Ми бачимо, що наші зусилля сприймаються позитивно. До нас тягнуться люди. Багато людей хочуть вступити до лав нашої партії. Люди закликають до участі в реалізації спільних проектів», - додав він.

Сіманський при цьому наголосив, що партія готується до майбутніх виборів до райрад у Києві.

«Ми готуємось до майбутніх виборів до райрад у Києві і хочемо запевнити і прихильників, і супротивників, що «УКРОП» братиме участь у цих виборах і перемагати», - додав він.

Своєю чергою, народний депутат України Віталій Купрій зауважив, що очолює в партії контрольно-ревізійну комісію, і його обов’язком є робота з обраними депутатами у контексті того, щоб виконувались обіцянки, які давались людям перед виборами.

Читайте такожНіякої "справи Корбана" вже не існує – адвокат

«Мій обов’язок зараз - працювати з обраними депутатами для того, щоб ми виконували ті партійні обіцянки, які давали людям. Зрозуміло, що в умовах адмінтиску, в умовах, коли проти партії починаються переслідування, коли будуть використовувати всі важелі впливу, в тому числі спроби підкупу, можливо, будуть траплятись випадки, коли певні депутати, мери можуть відходити від лінії партії. Я б хотів звернутись до громадськості, до журналістів. Якщо вам будуть відомі такі випадки, повідомляти про це. Бо ми партія, яка поставила таке завдання – робити постійне публічне, рішуче очищення своїх лав. Тому, якщо такі події будуть відбуватись, ми втілимо в життя процедуру відклику депутата», - запевнив він.

Купрій також зазначив, що після місцевих виборів збільшилась кількість охочих вступити до лав партії.