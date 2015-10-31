Влада боїться перемоги у другому турі виборів Філатова і успіху партії УКРОП - політолог

Про це він заявив у своєму коментарії газеті "День".

"Я вважаю, що затримання лідера партії «УКРОП» прямо пов'язане з виборчим процесом. В Україні такого давно вже не було, щоб правоохоронні органи обшукували партійні штаби під час виборчої кампанії. Думаю, що це просто ганьба. Це вже не ігри політтехнологів, а дії нашої влади, причому, можливо, не дуже законні", - вважає політолог.

"Навіть якщо Геннадію Корбану висувають обвинувачення не пов'язані з виборами, які стосуються роботи благодійного фонду чи інші епізоди періоду, коли він працював заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, то все одно саме по собі напрошується питання: а чому це відбувається саме зараз – під час виборчої кампанії, коли йде підрахунок голосів?", - заявив Шуліка.

"Крім того, відомо, що сам Корбан брав участь у виборах міського голови Києва, але обшуки чомусь йдуть і в Дніпропетровську, де балотується Борис Філатов. Все це наводить на думку про те, що влада, як мінімум, боїться перемоги у другому турі виборів Бориса Філатова і успіху партії «УКРОП» на місцевих виборах взагалі", - підкреслив політолог.