Яценюк: Наступним кроком після створення Держбюро розслідувань має стати незалежна прокуратура
Яценюк чекає появи повністю незалежної та неупередженої прокуратури.
Наступним кроком після створення Державного бюро розслідувань має стати повністю незалежна прокуратура.
Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на зустрічі з державним міністром з питань міжнародного розвитку Великої Британії Десмондом Свейном, повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
"Державне бюро розслідувань має перебрати частину повноважень прокуратури. Це новий, повністю незалежний орган. Як наступний крок ми маємо отримати повністю незалежну і неупереджену прокуратуру", - підкреслив глава уряду, зазначивши, що відповідний закон про створення ДБР був сьогодні ухвалений у Верховній Раді.
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Також під час зустрічі йшлося про конкретні перспективні напрямки двосторонньої взаємодії, що стосуються, зокрема, реформування митної служби України, податкових органів, допомоги Україні у створенні системи стратегічних комунікацій.
Співрозмовники окремо обговорили хід мирного врегулювання на сході держави та питання забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Свейн підтвердив готовність британського уряду й надалі надавати всебічну допомогу в реалізації демократичних реформ в Україні та протидії російській агресії.
Яценюк відзначив важливість підтримки, яку надають британські партнери нашій державі, та наголосив на необхідності збереження єдності ЄС та США щодо підтримки України.