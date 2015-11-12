Яценюк: Наступним кроком після створення Держбюро розслідувань має стати незалежна прокуратура

Наступним кроком після створення Державного бюро розслідувань має стати повністю незалежна прокуратура.

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на зустрічі з державним міністром з питань міжнародного розвитку Великої Британії Десмондом Свейном, повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Державне бюро розслідувань має перебрати частину повноважень прокуратури. Це новий, повністю незалежний орган. Як наступний крок ми маємо отримати повністю незалежну і неупереджену прокуратуру", - підкреслив глава уряду, зазначивши, що відповідний закон про створення ДБР був сьогодні ухвалений у Верховній Раді.

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Також під час зустрічі йшлося про конкретні перспективні напрямки двосторонньої взаємодії, що стосуються, зокрема, реформування митної служби України, податкових органів, допомоги Україні у створенні системи стратегічних комунікацій.

Співрозмовники окремо обговорили хід мирного врегулювання на сході держави та питання забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Свейн підтвердив готовність британського уряду й надалі надавати всебічну допомогу в реалізації демократичних реформ в Україні та протидії російській агресії.

Яценюк відзначив важливість підтримки, яку надають британські партнери нашій державі, та наголосив на необхідності збереження єдності ЄС та США щодо підтримки України.