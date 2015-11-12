Рада створила Державне бюро розслідувань

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 241 народний депутат із 344 зареєстрованих у сесійній залі.

Як сказав голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, бюро буде розслідувати злочини, якими раніше займалася прокуратура, а саме - злочини, скоєні вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесені до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро, і військових злочинів.

"Таким чином, прокуратура буде остаточно позбавлена функції досудового розслідування", - сказав Кожем'якін.

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Законом визначається, що директора бюро призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, згідно з результатами відкритого конкурсу на зайняття посади директора.

За словами радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антона Геращенка, "сама боротьба за крісло генерального прокурора тепер стане менш запеклою".

Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду і звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

Також визначається гранична чисельність центрального апарату і територіальних управлінь ДБР на рівні 1,5 тис. чол.