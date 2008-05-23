Тимошенко зустрінеться з Путіним у вузькому колі?
15:18, 23 травня 2008Політика
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Повідомлення на урядовому порталі
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустрінеться у Мінську з головою Уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Планується, що зустріч відбудеться у вузькому колі одразу після завершення засідання Ради голів урядів країн Співдружності Незалежних Держав.
Як повідомляв УНІАН, представники російської делегації в Мінську сьогодні повідомили, що прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН проведе двосторонню зустріч лише з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ. Для проведення решти зустрічей згоду прем`єр-міністра Росії отримано не було.
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