Тимошенко зустрінеться з Путіним у вузькому колі?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустрінеться у Мінську з головою Уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Планується, що зустріч відбудеться у вузькому колі одразу після завершення засідання Ради голів урядів країн Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляв УНІАН, представники російської делегації в Мінську сьогодні повідомили, що прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН проведе двосторонню зустріч лише з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ. Для проведення решти зустрічей згоду прем`єр-міністра Росії отримано не було.