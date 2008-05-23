Путін відмовився зустрічатися з Тимошенко

Сьогодні в Мінську, де проходить чергова Рада глав урядів держав СНД, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН проведе двосторонню зустріч лише з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили представники російської делегації в Мінську.

Для проведення решти зустрічей згода з боку прем`єр-міністра Росії одержана не була.

Як повідомлялося, раніше планувалася двостороння зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра Росії В.ПУТІНА. Заявки на зустріч з прем`єром Росії подавали і прем`єр-міністри інших країн.