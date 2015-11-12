Клімкін заявив про загрозу Мінському процесу: Не було ніякого стійкого припинення вогню

Про це в ефірі телеканалу Ukraine today заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"У нас не було ніякого стійкого припинення вогню. Це було дуже крихкий процес, і у нас немає впевненості в цьому процесі, без повного доступу до Донбасу. Беручи до уваги, повсякденні випадки про приховану зброю, в тому числі важких озброєнь і танків, і беручи до уваги всі види даних про рухи сил на Донбасі, ми не можемо говорити про реальне припинення вогню", - зазначив він.

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Міністр додав, що буде тримати в курсі зарубіжних колег про поточні події на Донбасі. "Тому що тепер весь Мінський процес, особливо відведення озброєння, безумовно, під загрозою. І ми повинні прямо говорити про це", - резюмував Він.