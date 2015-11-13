Глава СММ ОБСЄ хоче залучити до місії більше жінок

Про це повідомляється в "Твіттері" СММ ОБСЄ.

"Ми потребуємо підтримки держав-учасників ОБСЄ у збільшенні кількості жінок серед спостерігачів ОБСЄ в Україні", - заявив Апакан.

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За його словами, "жінки повинні бути почуті і приймати більш активну роль у мирному процесі".

Апакан також вважає, що "жінки більш схильні говорити на мові миру, ніж на мові війни".

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"СММ буде продовжувати такі ініціативи як діалог між жіночими НУО, приділяючи особливу увагу в моніторингу гендерним питанням", - зазначив глава місії.