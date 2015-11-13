Нацбанк опублікував перелік ознак ризикової діяльності банків

Національний банк України затвердив перелік ознак, наявність яких дає право регулятору зробити висновок, що банк проводить ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, повідомляється на сайті НБУ.

Регулятор нагадав, що відповідно до змін у Законі України "Про банки і банківську діяльність" встановлено заборону на здійснення банками такої ризикової діяльності.

Згідно з повідомленням, правління НБУ 10 листопада 2015 року прийняв постанову № 778 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України", яким визначило перелік ознак здійснення банком ризикової діяльності, в тому числі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

До ознаками ризикової діяльності банків регулятор зокрема відніс здійснення банком операцій, що не мають очевидного економічного сенсу, здійснення непрямого кредитування пов'язаних з банком осіб, здійснення операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності, використання банком фінансових інструментів, що призводить до штучного поліпшення фінансового результату банку або викривлення його звітності, дострокове повернення строкових коштів, залучених від пов'язаних з банком осіб та інші.

Також постановою регулятор визначив санкції, які будуть застосовуватися за здійснення банком ризикової діяльності.

"У Національного банку - нульова толерантність до шахрайських дій та залучення банків до проведення схемних операцій", - цитуються в повідомленні слова директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези.

"Якщо це відбувається, в таких випадках повинні бути покарані як особи, які здійснювали шахрайські дії, так і фінансові установи, які це допустили. Ми отримали більш широкий перелік санкцій, які можуть бути застосовані - від обмеження операцій до накладення штрафу в розмірі до 1% від статутного капіталу ", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України, починаючи з 2014 року, активізував роботу щодо запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та недопущення вчинення клієнтами банків ризикових фінансових операцій та за результатами цієї роботи вивів з ринку 7 банків, застосував 115 фінансових санкцій та інші заходи впливу.