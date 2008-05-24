Турчинов на «Що? Де? Коли?» відповів на персональне питання

Перший віце-прем’єр-міністр, один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про юридичну неможливість виходу з демократичної коаліції частини депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відкриття змагань на Кубок України у грі «Що? Де? Коли?».

«Юридично заяви, що лунали від певної групи впливу про вихід із коаліції, не мають юридичного підкріплення. Тим більше, що тільки більшістю голосів можна ініціювати вихід фракції з коаліції», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, як глава держави, не повинен ініціювати створення кризи в країні.

«Ідея зламати демократичний вектор розвитку держави і побудувати напівтоталітарну кримінальну країну об’єднує БАЛОГУ з представниками наших політичних опонентів. Все ж таки сподіваюсь, що відповідальність такої політичної сили як НУ-НС, для якої БАЛОГА не є лідером, вплине на депутатів, які обирались за списком цієї політичної сили», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО висловив думку, що наступного тижня представники партії “Єдиного центру” вийдуть з демократичної коаліції. Ю.ЛУЦЕНКО додав, що це буде зроблено з метою зруйнувати коаліцію, а потім висловити недовіру уряду.