Порошенко з дружиною проголосували у другому турі місцевих виборів (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після голосування з дружиною Мариною Порошенко у другому турі мера столиці на виборчій дільниці в Києві.

"Я дуже сподіваюся, що сьогодні - 15 листопада – у день другого туру виборів міських голів також волевиявлення громадян буде забезпечено, і ніякого впливу адмінресурсу не буде", - сказав він.

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Президент закликав громадян не залишатися сьогодні вдома, а обрати міських голів, які завдяки-децентралізації, отримують широкі повноваження.