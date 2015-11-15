Порошенко з дружиною проголосували у другому турі місцевих виборів (відео)
13:43, 15 листопада 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко сподівається, що сьогодні, під час голосування у деяких містах у другому турі виборів мерів, волевиявлення громадян буде забезпечено, і ніякого впливу адміністративного ресурсу не буде.
Порошенко сподівається, що сьогодні на виборах ніякого впливу адмінресурсу не буде / Скріншот: 112.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після голосування з дружиною Мариною Порошенко у другому турі мера столиці на виборчій дільниці в Києві.
"Я дуже сподіваюся, що сьогодні - 15 листопада – у день другого туру виборів міських голів також волевиявлення громадян буде забезпечено, і ніякого впливу адмінресурсу не буде", - сказав він.
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Президент закликав громадян не залишатися сьогодні вдома, а обрати міських голів, які завдяки-децентралізації, отримують широкі повноваження.
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