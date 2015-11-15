Томенко вважає порушенням публікацію у ЗМІ в "день тиші" запису з соцмережі кандидата у мери

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо публікації у ”день тиші” на сайті ”Подробиці” та озвучення на каналі ”Інтер” посту у Facebook кандидата у мери Дніпропетровська, народного депутата від ”Опозиційного блоку” Олександра Вілкула.

"Будь-яка згадка в "день тиші" кандидата у якомусь контексті, скажімо, чи пов'язаним з його діяльністю, або у позитивному, негативному, - звичайно, це є порушенням", - сказав депутат.

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Він висловив думку, що в Україні фактично немає "дня тиші" перед виборами.

"За формальними ознаками десь білборди знімаються і пряма реклама знімається, а насправді всі шукають різні варіанти, як використати суботу для прямої чи опосередкованої кампанії "за" або "проти". Це є проблема", - наголосив парламентарій.

Томенко вважає, що ЦВК мала б присвятити одне зі своїх засідань аналізу подій суботи - "дня тиші" і неділі - самого дня виборів.

"Не лише субота, але і неділя - так само різні методи використовуються для агітаційної роботи", - відзначив він.

Говорячи про загальну проблему виборчої кампанії і політичні ток-шоу, депутат зазначив, що "виглядає таким чином, що у нас канали і, зокрема, "Інтер", він піарить кандидатів від "Опозиційного блоку" і не вважає за необхідне брати їх конкурентів".

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"Це загальна проблема, що ми не дійшли до нормального стандарту виборчої кампанії, де би баланс позицій і кандидатів, особливо, у другому турі мерських виборів був би представлений", - сказав Томенко.

Так, він вважає, що "будь-яка присутність в суботу в агітаційному контексті учасників другого туру є порушенням".

"Але остаточне рішення повинна ухвалювати Центральна виборча комісія, залучаючи експертів у галузі медіа-права", - констатував депутат.

Як повідомлялося, напередодні увечері ведучий програми "Подробиці" на "Інтері" зачитав пост Вілкула на Facebook, де він звинувачує свого конкурента на виборах мера Дніпропетровська Бориса Філатов у підготовці провокацій на виборах.

Експерти-юристи вважають, що таким повідомленням диктор схиляв виборців голосувати за одного з кандидатів і нагнітав обстановку, повідомляючи неперевірену інформацію.

Вони зазначають, що канал порушив "день тиші", надавши слово для агітації одному з кандидатів у мери.

Таким чином, зауважують юристи, це є порушенням ст. 54, 60 Закону України ”Про місцеві вибори”.