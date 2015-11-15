Відставка Яценюка з посади прем'єр-міністра поки не планується – АП

Про це заявив глава Адміністрації президента Борис Ложкін, передає ZN.UA.

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"Я виходжу з порядку денного. Якщо завтра коаліція прийме інше рішення — це її право", - підкреслив Борис Ложкін.

"Яценюк захисту точно не потребує. А якщо серйозно, я вважаю, що для того щоб держава вижило, нам потрібна скоординована політика в сфері безпеки та проведення економічних і соціальних реформ. Без єдності прем'єра і президента ми не впораємося з викликами, що стоять перед Україною", - додав він.

"Доки у нас є прем'єр-міністр Яценюк, я вважаю, що потрібно робити все можливе для того, щоб він ефективно взаємодіяв з президентом", - підсумував глава АП.

Зазначимо, на початку листопада в одному з інтерв'ю Арсеній Яценюк анонсував відставку трьох міністрів (охорони здоров'я, енергетики та освіти) найближчим часом.