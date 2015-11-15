На виборах міського голови Луцька Романюк отримав 56,5% голосів, Товстенюк 43,5% - екзит-пол КМІС

Такими є дані незалежного екзит-полу, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Вибірка екзит-полу складається з виборців, які проголосували на виборчих дільницях на території відповідного міста та є репрезентативною для кожного окремо узятого міста в цілому. Застосовувалася методика «таємного голосування». Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5%.

У Луцьку було опитано 3621 респонденти на 45 виборчих дільницях.

Водночас другий тур виборів відбувся за дуже низької явки виборців на дільниці.

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Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що спостерігається наднизька явка виборців на дільниці під час повторного голосування на місцевих виборах. За його словами, цілком імовірно, що явка становитиме близько 30%.

«І тоді, на мій погляд, виникне питання щодо доцільності збереження мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості, яка використовується для виборів мерів великих міст», - сказав голова ЦВК.