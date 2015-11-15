У Чернігові на виборах мера перемагає чинний міський голова Соколов – екзит-пол "Соціомодус"

У Чернігові у другому турі виборів міського голови перемагає кандидат від "Нашого краю", чинний мер Олександр Соколов.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати екзит-полу, проведеного аналітичним центром "Соціомодус", оприлюднені під час прес-конференції.

За інформацією аналітичного центру "Соціомодус", Соколов перемагає у другому турі виборів із результатом 52,7% голосів, Владислав Атрошенко ("Блок Петра Порошенка "Солідарність") має 47,3% голосів. До опитування залучено 7 642 виборці на 42 дільницях.

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У Чернігові у другому турі виборів міського голови брали участь чинний міський голова Соколов (партія "Наш край"), за якого проголосували 33,7% виборців, та народний депутат України Атрошенко ("Блок Петра Порошенка "Солідарність") - 23,3%.