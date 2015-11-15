У Чернігові на виборах мера перемагає Атрошенко – екзит-пол SOCIS

У Чернігові у другому турі виборів міського голови перемагає кандидат від БПП "Солідарність", народний депутат Владислав Атрошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати екзит-полу, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, оприлюднені на прес-конференції.

За даними екзит-полу, в другому турі виборів міського голови Чернігова перемагає Атрошенко, який набрав 57,5% голосів виборців, кандидат від "Нашого краю", чинний міський голова Олександр Соколов отримав 37,7% підтримки чернігівців.

Також, за даними екзит-полу, 4,8% учасників голосування зіпсували бюлетені і не підтримали жодного з кандидатів.

Всього на виході з дільниць, було опитано 2 037 виборців на 40 дільницях. Похибка дослідження становить 4%.

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Як повідомляв УНІАН, разом з тим, за результатами екзит-полу, проведеного аналітичним центром "Соціомодус", у другому турі виборів міського голови Чернігова перемагає кандидат від "Нашого краю", чинний мер Соколов з результатом 52,7% голосів, Атрошенко має 47,3% голосів.