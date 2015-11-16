У Черкасах на виборах не зафіксовано значних порушень – КВУ
01:57, 16 листопада 2015Політика
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У Черкасах спостерігачі обласної організації Комітету виборців України не зафіксували значних порушень під час проведення другого туру виборів міського голови.
У Черкасах на виборах не зафіксовано значних порушень – КВУ / фото: УНІАН
Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної організації Комітету виборців України Максим Михлик, голосування проходило практично без проблем. Порушень, які носили б системний характер і могли вплинути на результат волевиявлення не зафіксовано.
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Як повідомляв УНІАН, у Черкасах до другого туру виборів міського голови пройшли кандидат від Партії вільних демократів, діючий мер Черкас Сергій Одарич, який отримав підтримку 23,15% виборців та керівник обласної організації ВО «Батьківщина» Анатолій Бондаренко, за якого проголосували 11,96% виборців.
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