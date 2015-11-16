У Луцьку опрацьовано 100% протоколів ДВК: перемогу здобуває чинний мер міста

Станом на 3:30 16 листопада Луцьквиборчком завершив прийом протоколів, повідомляє Район.Луцьк.

За результатами опрацювання інформації зі всіх 83 дільниць міста перемогу у другому турі мерських перегонів здобув чинний міський голова Микола Романюк. Його підтримало 57% лучан.

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За його суперника Олександра Товстенюка проголосували 43% жителів Луцька.

Остаточні результати другого туру виборів Луцького міського голови оголосять згодом.

Ранше УНІАН повідомляв, що за даними незалежного екзит-полу, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у Луцьку під час другого туру виборів міського голови нинішній мер Микола Романюк («БПП «Солідарність») отримав 56,5% голосів виборців, а кандидат від партії «УКРОП», голова правління фонду екс-голови Одеської ОДА Ігоря Палиці «Новий Луцьк» Олександр Товстенюк – 43,5%.