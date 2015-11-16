У Миколаєві міським головою обрано Сенкевича - міськвиборчком
11:31, 16 листопада 2015Політика
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У Миколаєві на виборах міського голови перемогу здобув кандидат від партії "Об'єднання Самопоміч", директор ПП "Леда" Олександр Сенкевич.
Всього в голосуванні взяли участь 146,863 жителів міста / nikvesti.com
Як передає кореспондент УНІАН, офіційні результати другого туру виборів оголосила голова міської виборчої комісії Дар'я Овчиннікова.
За її інформацією, за Сенкевича проголосувало 80,636 тис. миколаївців (54,9%), за Ігоря Дятлова, який висувався від "Опозиційного блоку", проголосували 63,567 тис. виборців (43,28%).
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Всього в голосуванні взяли участь 146,863 жителів міста.
Як повідомляв УНІАН, у першому турі Дятлов набрав 44 764 голосів виборців (35,2%), Сенкевич - 25 904 голосів (20,4%).
Чинний мер Юрій Гранатуров (кандидат від партії "Наш край") отримав 25 496 голосів (20%), посівши третє місце.
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