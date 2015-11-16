У Миколаєві міським головою обрано Сенкевича - міськвиборчком

У Миколаєві на виборах міського голови перемогу здобув кандидат від партії "Об'єднання Самопоміч", директор ПП "Леда" Олександр Сенкевич.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційні результати другого туру виборів оголосила голова міської виборчої комісії Дар'я Овчиннікова. За її інформацією, за Сенкевича проголосувало 80,636 тис. миколаївців (54,9%), за Ігоря Дятлова, який висувався від "Опозиційного блоку", проголосували 63,567 тис. виборців (43,28%). Читайте такожОприлюднено дані про явку виборців станом на кінець голосування Всього в голосуванні взяли участь 146,863 жителів міста. Як повідомляв УНІАН, у першому турі Дятлов набрав 44 764 голосів виборців (35,2%), Сенкевич - 25 904 голосів (20,4%). Чинний мер Юрій Гранатуров (кандидат від партії "Наш край") отримав 25 496 голосів (20%), посівши третє місце.

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