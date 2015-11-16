У ОБСЄ розкритикували ЦВК за неповну і несвоєчасну публікацію результатів виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в попередніх висновках, які представники місії передали журналістам після прес-конференції.

У місії вважають, що на підготовку до другого туру виборів міських голів вплинуло затягування встановлення результатів виборів, які відбулися 25 жовтня. Це затягування порушило встановлені законом терміни. Також спостерігачі відзначили, що затягування з встановленням результатів вони пов'язують з великою кількістю замін членів дільничних виборчих комісій.

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"Часті заміни членів ДВК, складність підрахунку результатів голосування, втручання у процес з боку спостерігачів від партій та кандидатів негативно вплинули на процес", - йдеться у попередніх висновках.

У той же час місія заявляє, що "Центральна виборча комісія не надала громадськості повну та своєчасну інформацію про результати виборів, що суперечить міжнародним зобов'язанням України".

Таким чином, місія зі спостереження за виборами Бюро демократичних інститутів і прав людини вважає, що проблеми в процесі встановлення результатів виборів призвели до втрати довіри з боку деяких учасників виборчого процесу до органів, відповідальних за організацію виборів.

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Зазначимо, що станом на 16 листопада на сайті ЦВК ще не опубліковано результати всіх місцевих виборів, у тому числі інформація про всіх обраних депутатів.

При цьому інформація про результати виборів деяких місцевих рад (як на рівні обласних, так і районних та міських рад) опублікована не повністю - без даних про партії, що не пройшли у відповідні ради.

Копії протоколів виборчих комісій про результати виборів на сайті ЦВК не публікуються зовсім.

Також ЦВК не публікує дані про результати виборів у розрізі виборчих дільниць, як це робиться на загальнодержавних (президентських і парламентських) виборах.