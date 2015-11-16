Мером Бердянська обрано кандидата "Нашого краю" Чепурного
20:39, 16 листопада 2015Політика
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У другому турі виборів мера Бердянська переміг кандидат від партії "Наш край" Володимир Чепурний.
Чепурний виграв вибори у чинного мера Бакая / zp.depo.ua
Відповідна інформація розміщена на сайті Центральної виборчої комісії.
Згідно з цими даними, Чепурний отримав підтримку 21 059 виборців, а чинний мер, самовисуванець Олексій Бакай - 17 055, що становить відповідно 55,25% і 44,75% від дійсних голосів (52,74% і 42,71% від усіх, хто проголосував).
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У першому турі виборів 25 жовтня Чепурний отримав 16215 голосів (37,32%), а Бакай - 9610 (22,12%).
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