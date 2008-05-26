Результати підрахунку з 92 виборчих дільниць у Києві

За даними Київської територіальної виборчої комісії, після підрахунку результатів голосування на 92 (з 1026) виборчих дільниць, до Київської міської ради проходять сім виборчих блоків і партій:

Блок Черновецького - 31,07% (44 місця з 120)

Блок Тимошенко - 21,79% (31)

Блок Кличка - 10,86% (15)

Блок Литвина - 7,45% (11)

ГАК - 5,94% (8)

Партія регіонів - 4,22% (6)

Блок Катеринчука - 3,25% (5)

Блок Омельченка (2,11%), НУНС (1,97%) і ВО "Свобода" (1,92%) поки що нижче 3-відсоткового бар`єру.

Кандидати на місце міського голови після підрахунку результатів голосування на 94 виборчих ділянках набирають:

Черновецький - 38,13%

Турчинов - 18,66%

Кличко - 17,70%

Пилипишин - 5,90%

Катеринчук - 4,03%

Горбаль - 2,39%

Омельченко - 2,22%

Тягнибок - 1,33%.