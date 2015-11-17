"Ви здобуваєте освіту в часи, коли вирішується доля країни": Порошенко привітав студентів зі святом

Президент Петро Порошенко привітав українську молодь з Днем студента.

«Ви здобуваєте освіту в часи, коли вирішується доля країни, тому Вітчизна чекає від вас не лише якісного навчання, а й активної громадянської позиції, підтримки демократії та студентського самоврядування, креативного мислення і нових ідей», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

Як відзначив Порошенко, «навчання - це перший ступінь становлення вас як професіоналів». «Вчіться самостійно приймати рішення. Ви вже зробили важливий крок, обравши майбутню спеціальність. Тепер належить отримати знання, щоб потім з успіхом застосувати їх на практиці», - наголосив президент.

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Глава держави висловив переконання, що активна громадська діяльність студентів, відповідальне ставлення до майбутнього держави, підтримка волонтерських зусиль, зміцнення обороноздатності України стануть вагомим внеском у захист і розвиток країни.

Президент побажав «всім миру, міцного здоров’я, добра, наснаги, оптимізму та реалізації найзаповітніших мрій».

День студента в Україні відзначається 17 листопада. Свято встановлено “на підтримку ініціативи студентської молоді України” згідно з указом президента України від 16 червня 1999 року. Припадає також на Міжнародний день студентів.