ГПУ: Вищий адмінсуд не повертав Мосійчуку депутатську недоторканність

Про це в ефірі телеканалу «112» заявив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.

«Офіційно заявляю, що ніхто недоторканність Мосійчуку не повернув, оскільки рішення суду не набрало законної сили. Якщо воно законну силу набере, то ми можемо говорити про повернення Мосійчуку недоторканності, але наразі недоторканності у пана Мосійчука немає», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, генеральна прокуратура готує документи для оскарження рішення Вищого адміністративного суду про визнання незаконною постанову Верховної Ради щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ігоря Мосійчука і наполягатиме на утриманні політика під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у скоєнні ряду злочинів.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 листопада.

Читайте такожМосійчук готується до нової операції в Інституті їм. Шалімова

15 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Мосійчука звільнили з-під варти. Згодом Мосійчук заявив, що перебуває в Інституті Шалімова й готується до операції.

23 жовтня в ГПУ заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Мосійчука і про те, що він зізнався в отриманні хабарів.

Сам Мосійчук пізніше заявив, що зізнався в отриманні хабарів внаслідок жорстоких катувань.

Сьогодні ВАСУ задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Також сьогодні, 17 листопада, Печерський райсуд Києва переніс на 20 листопада розгляд клопотання ГПУ щодо продовження строків тримання Мосійчука під вартою.