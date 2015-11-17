Рада оскаржить рішення ВАСУ про незаконність своєї згоди на арешт Мосійчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лаптієв сказав у коментарі журналістам після завершення засідання ВАСУ.

Представник парламенту зазначив, що необхідно отримати повний текст судового рішення.

"І у відповідності з тими доказами, які вже надавалися суду, будемо звертатися у відповідності з встановленим законом строком до Верховного суду України", - сказав Лаптієв.

Читайте такожРадикала Мосійчука позбавили іменного місця у Раді (фото)

На питання, чи парламент точно оскаржить рішення ВАСУ у Верховному суді, він зазначив, що необхідно буде вивчити постанову адмінсуду, його позицію і визначити, чому в рішенні не було врахованано позицію відповідача.

"І відповідно подамо", - додав представник парламенту.

На питання про подальшу долю справи проти Мосійчука, адже прокуратура просить про взяття його під варту, а ВАСУ скасував постанову ВР про дозвіл на затримання та арешт депутата, Лаптієв відповів, що необхідно "дочекатися рішення суду і подальших дій по оскарженню, або яких-небудь інших дій, пов'язаних з цим питанням".

Читайте такожСтан здоров'я Мосійчука дозволяє тримати його під вартою - медслужба СБУ

Крім того, він зазначив, що постанова ВР ще не вважається нечинною, оскільки рішення ВАСУ ще не набрало чинності. Воно вступить в силу протягом 10 днів з моменту ухвалення.

"Однак якщо подається заява до Верховного суду України, то вже після рішення ВСУ, який, якщо знайде підстави, відкриє і перегляне (це справа — УНІАН)", - сказав Лаптієв.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у скоєнні низки злочинів.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 листопада.

23 жовтня у ГПУ заявили про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно Мосійчука, а пізніше - про те, що він зізнався в отриманні хабарів.

Сам Мосійчук пізніше заявив, що зізнався в отриманні хабарів в результаті жорстоких тортур.

15 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Мосійчука звільнили з-під варти. Згодом Мосійчук заявив, що знаходиться в Інституті Шалімова і готується до операції.

17 листопада Печерський райсуд Києва переніс на 20 листопада розгляд клопотання ГПУ про продовження строків тримання Мосійчука під вартою.

Також сьогодні ВАСУ задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконним та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.