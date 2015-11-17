Мером Хмельницького обрано представника "Свободи" Симчишина

Про це УНІАН повідомив голова територіальної виборчої комісії Віктор Квасницький.

За його словами, у другому турі виборів на пост мера Хмельницького за Симчишина проголосувало 41 943 виборця, а за самовисуванця Костянтина Чернилевського – 27 008 виборців.

Недійсними визнано 960 виборчих бюлетенів.

В цілому у мерських виборах взяли участь 69 911 мешканців, явка склала 34%.

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Симчишин народився 4 листопада 1980 року в Старосинявському районі Хмельницької області. Працював викладачем історії в одному з вузів Хмельницького. З квітня 2014 до липня 2015 року працював на посаді першого заступника голови Хмельницької облдержадміністрації.

Крім того, Симчишин є чинним головою Хмельницької обласної організації "Свободи".