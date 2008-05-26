У Литвина хочуть точної цифри і спокійного життя

Блок Литвина вимагає прискорити підрахунок голосів виборців та оголошення результатів дострокових виборів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив кандидат на посаду мера столиці від Блоку Литвина Володимир ПИЛИПИШИН сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Він звернувся з проханням до членів виборчих комісій, аби ті зробили все можливе для прискорення отримання результатів. В.ПИЛИПИШИН наголосив, що викликає здивування той факт, що станом на 10-ту годину ранку сьогоднішнього дня було опрацьовано лише 15% бюлетенів. Він зазначив, що дивним є той факт, що комісії в складі 15-20 осіб кожна не можуть порахувати по 1,5 бюлетенів.

“Я звертаюся до членів комісій з проханням прискорити підрахунок бюлетенів, дати можливість сформувати нову владу і дати Києву спокійно жити”, - сказав він.